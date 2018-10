Stati Uniti-Messico: Mattis, militari già in movimento verso il confine meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari degli Stati Uniti hanno già iniziato a consegnare le barriere al confine meridionale in concomitanza con i piani per schierare truppe di servizio nell'area: lo ha detto oggi il segretario alla Difesa statunitense Jim Mattis mentre una carovana di migranti si dirige lentamente verso gli Stati Uniti. Mattis ha detto ai giornalisti che viaggiano con lui che i dettagli del dispiegamento sono ancora in fase di elaborazione ma dovrebbe averli entro sera. Includeranno esattamente quante forze sono necessarie. Le truppe aggiuntive forniranno supporto logistico e di altro tipo alla Pattuglia di frontiera e sosterranno gli sforzi delle circa due mila forze della Guardia Nazionale già presenti. Le nuove forze dovrebbero fornire assistenza logistica come supporto aereo e attrezzature, compresi veicoli e tende. (segue) (Was)