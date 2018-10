Stati Uniti-Messico: Mattis, militari già in movimento verso il confine meridionale (2)

- Le truppe della Guardia Nazionale svolgono abitualmente le stesse funzioni, quindi non è chiaro il motivo per cui vengono utilizzate le forze di lavoro attive. Il presidente statunitense Donald Trump la scorsa settimana ha richiamato l'attenzione sulla carovana che si dirige nel sud del Messico, ma è ancora a centinaia di chilometri dal suolo degli Stati Uniti. La Guardia Nazionale è spesso utilizzata dagli Stati per aiutare a mantenere la sicurezza delle frontiere. Ma le truppe di servizio attivo sono schierate raramente negli Stati Uniti eccetto per le emergenze domestiche come gli uragani o le inondazioni. (Was)