Metro B: 45enne sotto convoglio a Castro Pretorio, al lavoro vigili fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 8 di questa mattina squadre del Comando di Roma sono intervenute alla stazione della metropolitana di Castro Pretorio linea B, direzione Laurentina, per una persona sotto un convoglio della metro. Il personale prontamente intervenuto ha provveduto a estrarre la donna, di nazionalità peruviana di 45 anni, da sotto il convoglio per poi affidarla alle cure mediche del 118. La 45enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Durante l'intervento, la linea della Metro è stata sospesa fino al termine dell'intervento. (Rer)