Brasile: ballottaggio presidenziali, al voto i due candidati votano

- I due rivali nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile hanno votato oggi, secondo quanto riportato dai media locali. Jair Bolsonaro, di destra, ha votato insieme a sua moglie in un seggio elettorale di Rio de Janeiro. Secondo quanto riferito da "O Globo", Fernando Haddad, il suo sfidante del Partito dei Lavoratori di sinistra, ha votato in un seggio elettorale in una scuola di San Paolo, la città che un tempo governava come sindaco. L'attuale presidente del Brasile Michel Temer è stato visto votare in un altro seggio elettorale di San Paolo, dove ha detto ai giornalisti che "le persone del Brasile rimarranno fratelli", chiunque vinca. Bolsonaro era in testa nei sondaggi effettuati in questa settimana. Un recente sondaggio di Datafolha ha reso noto che avrebbe vinto il ballottaggio con il 56 percento dei voti, seguito da Haddad con il 44 percento. (Brb)