Salaria, incidente a Nerola, chiusa strada in entrambe le direzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strada statale 4 via Salaria è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 46,200, nel comune di Nerola, in provincia di Roma, a causa di un incidente. Il traffico è gestito con indicazioni in loco. Il personale Anas è intervenuto sul posto per la bonifica del piano viabile al fine di ripristinare la transitabilità appena possibile". Così una nota di Anas. (Com)