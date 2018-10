Croazia: premier Plenkovic, probabilmente correremo in autonomia alle europarlamentari

- L’Unione democratica croata (Hdz) molto probabilmente parteciperà autonomamente alle elezioni per l’Europarlamento. Lo ha detto il primo ministro Andrej Plenkovic citato dall’agenzia di stampa “Hina”. Plenkovic ha espresso la fiducia che l’Hdz potrebbe ottenere una vittoria convincente alla tornata elettorale europea. Stando ai risultati di un sondaggio condotto per conto dell'emittente "Nova tv" pubblicati il 26 ottobre scorso, l’Hdz resta con il 29,1 per cento dei consensi la formazione politica favorita dai cittadini croati.(Zac)