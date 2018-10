Maltempo: Comune Albano, attivato Coc, al momento scuole aperte

- "I bollettini pubblicati dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile riportano per la giornata odierna e per le prossime 24/36 ore un codice di allerta 'arancione' con criticità moderata. Questa mattina, il sindaco Nicola Marini ha attivato il Centro operativo comunale (Coc), come previsto dalle linee guida dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. La situazione è continuamente monitorata per valutare eventuali criticità. Al momento, non è stato emesso alcun provvedimento di chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 29 ottobre. Albano Laziale ha una popolazione scolastica di diverse migliaia di ragazzi, pertanto l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di adottare questo provvedimento solo se strettamente necessario, al fine di evitare disagi alle numerose famiglie coinvolte". Così una nota del comune di Albano. (Com)