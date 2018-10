Comune: Bordoni (Fi), da piazza necessità di rilanciare Roma con i fatti non con chiacchiere M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manifestazione di dissenso di ieri a Roma dovrebbe far riflettere. Invece di stare a fotografare i manifestanti per individuarne la paternità la sindaca Raggi dovrebbe fotografare certe zone di Roma in balia di un evidente degrado, dovrebbe fotografare i cumuli di spazzatura, i giardini incolti, le periferie abbandonate. Molti di quei manifestanti facevano parte di una Roma borghese che è stufa di vedere la propria città ridotta ai minimi termini. Mi auguro che a quella Roma si uniscano al prossimo giro il popolo della periferia stufo della sua invivibilità. È ora di rilanciare la Capitale con i fatti e non con le chiacchiere a 5 stelle". Così in una nota Davide Bordoni, consigliere capitolino di Forza Italia. (Com)