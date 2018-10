Viale Monza: denunciato pirata della strada, gravissima vittima dell'incidente

- È stato individuato e denunciato il pirata della strada che nella notte tra venerdì e sabato scorso ha provocato un grave incidente in viale Monza. Si tratta di E. S., un italiano di 35 anni. Le indagini della Polizia locale si sono concentrate sulla targa trovata sul luogo dell’incidente per rintracciare la persone alla guida. L’auto è risultata intestata ad una società ungherese che affitta veicoli in leasing, ma in un primo momento non è stato possibile individuare chi l’aveva presa a noleggio. Sempre grazie alla targa si è riusciti a risalire al nome di una persona che era alla guida della stessa auto nel corso di un controllo svolto mesi fa da altre forze dell’ordine. Seguendo questa traccia gli agenti della Polizia Locale sono così riusciti a ritrovare l’auto incidentata, ora sotto sequestro, nel parcheggio condominiale di un palazzo ad Agrate Brianza, luogo di residenza delle persona, di origine albanese, che era alla guida nel corso di quel controllo. Nessuno invece era presente nell’abitazione. Nel frattempo, probabilmente sentendosi braccato, un uomo ha telefonato alla centrale operativa dalle polizia locale dicendo di volersi costituire e dichiarando di essere stato lui alla guida al momento dell’incidente di viale Monza. Il conducente, risultato essere l’amministratore unico della società che ha in leasing l’auto, è stato denunciato per lesioni gravissime e omissione di soccorso. La passeggera della Lancia Y, una giovane di 35 anni è ancora ricoverata in prognosi riservata, in condizioni gravissime al San Raffaele. (Com)