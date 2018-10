Comune: Santori (Lega), flop della Raggi sulla sicurezza e il delegato è un fantasma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pochi romani sanno che il sindaco Virginia Raggi ha un delegato alla sicurezza e alla protezione civile, retribuito in comando dalla Città Metropolitana, che risponderebbe al nome di Marco Cardilli, vice capo di gabinetto del primo cittadino grillino. Marco Cardilli è già stato dirigente per 10 lunghi anni all’ex provincia con il capo della polizia provinciale di Gasbarra e Zingaretti, Luca Odevaine, condannato a 6 anni e 6 mesi per i fatti di Mafia Capitale". Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega."La città è allo sbando - aggiunge - tra il degrado, l’insicurezza, l’accattonaggio molesto e accampamenti abusivi che spuntano come funghi, oltre ai gravi recenti fatti di San Lorenzo derivati dal lassismo nella gestione degli immobili occupati, terra di nessuno. Teoricamente dovrebbe essere lui l’incaricato dalla giunta M5S ad occuparsi delle attività di indirizzo in tema di sicurezza urbana, con specifico riferimento al coordinamento delle Strutture dell’Amministrazione Capitolina competenti alla realizzazione degli interventi operativi, in raccordo con il Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre a far sentire il peso della Capitale del Sindaco presso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma, oggettivamente, non abbiamo mai avuto modo di vedere nulla di sostanziale, una presa di posizione, un’ordinanza, un intervento operativo. E’ un fantasma che si limita al minimo indispensabile. Se questa è la visione della sicurezza da parte del sindaco Raggi e dei suoi delegati siamo veramente arrivati al capolinea". (Com)