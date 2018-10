Governo: Polverini (Fi), m5s, dire di no a tutto è diverso dal governare

- "Il movimento 5stelle messo davanti alle responsabilità di governo comincia a mostrare tutti i suoi limiti e non vi erano dubbi di sorta. Un conto è dire no a tutto, carpire gli umori della gente e conquistare voti con una quantità di promesse e un conto è poi realizzarle. Una giornata campale per Di Maio e Soci alle prese in tutta la penisola con dissensi e malumori. Raggi sotto tiro a Roma vista la situazione di una città alle prese con mille problemi che lei non è in grado di risolvere; l’altra sindaca a Torino che rimanda al governo la decisone sulla Tav: in Puglia il popolo dei no Tap tradito proprio da coloro a cui hanno dato il voto. Insomma un bel quadretto ma siamo solo agli inizi". Così in una nota la parlamentare di Forza Italia, Renata Polverini.(Com)