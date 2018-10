Maltempo: Codacons, città impreparata alla pioggia, esposto in Procura

- "Dopo i disagi che in queste ore stanno interessando Roma a causa del maltempo che si è abbattuto sulla capitale, il Codacons passa all’azione e annuncia un esposto in Procura per accertare eventuali carenze od omissioni da parte dell’amministrazione comunale". Così una nota del Codacons."Roma si conferma ancora una volta città del tutto impreparata alla pioggia – spiega il Codacons – In diverse aree della capitale si registrano infatti disagi legati alla caduta di alberi e rami: a piazza Malatesta, in via dell'Arco di Travertino, in viale Metronio, in via Virgilio Orsini, in via degli Scipioni gli alberi si sono abbattuti in strada con grave pericolo per l’incolumità degli utenti. E’ ora di dire basta a questa situazione ed occorre verificare cosa è stato fatto nella capitale per mettere in sicurezza il verde pubblico. In tal senso presenteremo domani un esposto alla Procura di Roma chiedendo di aprire una apposita indagine sui disagi registrati in queste ore nella capitale, verificando in particolare l’attività svolta dal Servizio Giardini di Roma Capitale sul fronte della manutenzione delle piante e della messa in sicurezza degli alberi pericolanti. Anziché attaccare gli elettori del Pd per la manifestazione di ieri, il sindaco Raggi farebbe bene a rinunciare al proprio incarico di fronte al fallimento oggettivo di questa amministrazione su tutti i fronti, dalle buche stradali ai rifiuti, passando dal verde pubblico alla sicurezza, e considerata la generale insoddisfazione dei cittadini". (Com)