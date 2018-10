Algeria: legge di bilancio prevede crescita del 2,9 per cento nel 2019

- Il ministro delle Finanze algerino Abderrahmne Raouya ha annunciato oggi in conferenza stampa che la nuova legge di bilancio prevede un tasso di crescita del 2,9 per cento nel 2019. Il ministro si aspetta un calo dell’1 per cento nelle esportazioni di idrocarburi nel 2019, che dovrebbero generare un fatturato di 33,2 miliardi di dollari. La crescita non sarà alimentata esclusivamente dal petrolio e dal gas, secondo Raouya, quanto piuttosto dal maggiore contributo di diversi settori come i lavori pubblici e abitazioni (4,7 per cento del Prodotto interno lordo), industria (5 per cento del Pil), l'agricoltura (3,0 per cento), servizi alle imprese (4 per cento) e servizi non commerciali (1,8 per cento). Il progetto di legge prevede un tasso di cambio di 118 dinari per un dollaro tra il 2019 e il 2021, e un tasso di inflazione del 4,5 per cento l'anno prossimo, del 3,9 per cento nel 2020 e del 3,5 per cento nel 2021. La crescita economica dovrebbe salire al 3,4 per cento nel 2020 e del 3,2 per cento nel 2021, con una crescita media del 3,1 per cento escludendo gli idrocarburi nel 2020-2021. (segue) (Irb)