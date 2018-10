Algeria: legge di bilancio prevede crescita del 2,9 per cento nel 2019 (2)

- La nuova legge prevede un aumento delle esportazioni petrolifere del 4,2 per cento nel 2020 con un fatturato di 34,5 miliardi di dollari e del 2 per cento nel 2021, con un fatturato di 35,2 miliardi di dollari. Raouya detto nella conferenza stampa che il disegno di legge prevede una riduzione delle importazioni, grazie alle misure adottate dal governo, a un livello di 44 miliardi di dollari l'anno prossimo, di 42,9 miliardi di dollari nel 2020 e di 41,8 miliardi di dollari nel 2021. Il deficit commerciale rallenterà gradualmente, passando da 10,4 miliardi nel 2019 a 8,2 miliardi di dollari nel 2020 e 6,4 miliardi di dollari nel 2021. Il progetto di legge indica un "prezzo di riferimento di un barile di petrolio a 50 dollari". La legge dovrebbe generare entrate per 54,3 miliardi di dollari e spese stimabili in 71,4 miliardi di dollari. Il divario tra la spesa e le entrate sarà coperto, secondo gli algerini, dal margine di aumento dei prezzi del petrolio sopra i 50 dollari e dalle riserve in valute estera del paese, che entro fino anno dovrebbero raggiungere quota 85,2 miliardi di dollari. (Irb)