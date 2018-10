Maltempo, Picone (Lega), ad ogni ondata a Monteverde crolla un albero

- "E' inaccettabile che i cittadini di Monteverde siano continuamente esposti a rischi della propria incolumità ad ogni ondata di maltempo. Oggi contiamo cadute di alberi e rami in tutto il territorio del Municipio XII, con intere alberature crollate in via Felice Cavallotti e in via del Casalett, che fanno seguito a quelle avvenute giorni fa in via di Monteverde e via Lorenzo Rocci. L'assenza di manutenzione e monitoraggio ha raggiunto livelli davvero inaccettabili e preoccupa l'immobilismo dell'Amministrazione Raggi e il silenzio della Presidente Crescimanno che fino ad oggi non ha mosso un dito per garantire interventi celeri e preventivi per la sicurezza dei cittadini". Così in una nota Giovanni Picone, consigliere del Municipio XII e capogruppo della Lega."Sono oltre due anni che il M5s parla di ignoti che boicotterebbero il lavoro del servizio giardini, con danneggiamenti a macchinari e automezzi. Tuttavia non troviamo ancora un provvedimento tangibile per garantire il potenziamento di questo reparto, anzi abbiamo visto solo modifiche regolamentari che ne hanno aumentato compiti in termini di controllo e vigilanza. L'ennesimo cortocircuito sulla pelle dei romani", conclude.(Com)