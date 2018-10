Prati: sorpreso a rubare da bancarella, arrestato 38enne

- In Viale Giulio Cesare, personale della Polizia di Stato del commissariato Prati, durante la consueta attività antirapina nella propria zona di competenza, ha tratto in arresto P.A., moldavo di 38 anni. L'uomo è stato notato dagli agenti avvicinarsi ad una delle bancarelle della via che vendeva capi in pelle di vari colori e modelli e, dopo aver osservato alcuni giubbotti, approfittando di un attimo di distrazione del proprietario della bancarella, afferrava una giacca di pelle nera per poi allontanarsi velocemente. Inseguito dagli agenti che lo tenevano costantemente d'occhio, P.A., è stato bloccato poco dopo. Accompagnato presso gli uffici del commissariato per completare gli atti, il fermato è risultato avere a suo carico – tuttora in corso di validità - un divieto di ritorno a Roma per 3 anni. Al termine degli accertamenti P.A. è stato tratto in arresto per furto. Nella stessa operazione è stata fermata una seconda persona , sia perché sprovvista di documenti di identità, sia perché a suo carico risultava una nota di rintraccio. (Rer)