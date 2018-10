Stati Uniti: Onu, consentire alle persone a rischio di richiedere asilo

- L'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite sta sollecitando Washington a garantire alle persone in fuga da persecuzioni e violenze, compresi coloro che viaggiano con la carovana centroamericana, di richiedere asilo sul territorio degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di impedire che una carovana di migliaia di immigrati provenienti da Honduras, Guatemala ed El Salvador entrino negli Stati Uniti. Per questo Washington sta pensando di inviare 800 truppe per salvaguardare il confine sudoccidentale del paese. L'agenzia per i rifugiati degli Stati Uniti non valuterà se sia legale per un paese chiudere i suoi confini ai rifugiati e ai richiedenti asilo. Ma sostiene che secondo le leggi internazionali chiunque abbia una vita in pericolo ha il diritto di chiedere asilo e beneficiare della protezione internazionale. (Com)