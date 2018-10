Georgia: elezioni presidenziali, affluenza al 38,16 per cento alle 17

- Alle 17 ora locale (le 14 in Italia) il 38,16 per cento degli aventi diritto si è recato a votare in Georgia per le elezioni presidenziali. Lo ha detto la portavoce della Commissione elettorale centrale (Cec), Ana Mikeladze, nel corso del penultimo briefing con la stampa per riportare i dati sull’affluenza. Il comune di Ambrolauri, area centro settentrionale del paese, resta quello con il tasso di affluenza alle urne più elevato (53,6 per cento) prima delle 17, mentre il dato più basso è quello di Marneuli con il 28,7 per cento. Per quanto riguarda Tbilisi, l'affluenza alle urne è stata del 36,2 per cento prima delle 17.(Res)