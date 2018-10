Iraq-Italia: ministro Trenta a premier Madhi, vicini a Baghdad per sconfiggere del tutto l’Isis

- L’Italia continuerà a stare al fianco dell’Iraq perché lo Stato islamico è un pericolo non solo per gli iracheni, ma per tutto il mondo. Lo ha detto oggi a Baghdad il ministro della Difesa dell'Italia, Elisabetta Trenta, nel colloquio con il nuovo premier iracheno, Adel Abdul Mahdi. “Come lei sa l’Italia è sempre stata al fianco dell’Iraq e continueremo ad esserlo. I nostri militari si occupano della formazione delle vostre forze da anni. Lo facciamo con grande piacere. Lo facciamo per la sicurezza dell’Iraq e del mondo. L’Isis è un pericolo non solo per gli iracheni ma per tutti noi e anche se sembra sconfitto militarmente, esistono ancora reti finanziarie molto forti e un processo di radicalizzazione che emerge anche in diverse capitali europee e che deve essere sconfitto”, ha detto il ministro italiano nell’incontro con il capo del governo iracheno. Mahdi, da parte sua, ha ringraziato l’Italia per il sostegno finora, auspicando che questo appoggio possa continuare anche in futuro. “Innanzitutto la ringrazio per la vostra presenza, per come l’Italia ci è stata al fianco fino ad oggi per la stabilizzazione e la lotta al terrorismo, per la sua generosità che dimostra le ottime relazioni bilaterali tra il nostro e il vostro paese. Grazie per il vostro supporto e ci auguriamo che continuerete a sostenerci”, ha detto il nuovo premier iracheno.Il ministro Trenta è atterrata questa mattina a Baghdad accolta dall'ambasciatore Bruno Antonio Pasquino. La prima tappa della visita in Iraq è stata a Camp Dublin, a Baghdad, dove l’Italia ha recentemente inaugurato un centro di addestramento della polizia federale irachena finanziato con fondi europei. Più tardi nel corso della giornata, la Trenta si recherà a Erbil per colloqui con il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, e per incontrare il personale italiano impegnato nell'addestramento delle forze curde Peshmerga. Domani, invece, la titolare della Difesa si recherà presso la Diga di Mosul, dove opera la Task Force “Praesidium” a protezione della diga e del personale della ditta italiana Trevi che sta effettuando dei lavori di messa in sicurezza della struttura. Si tratta della primissima visita internazionale di un membro di governo dall'insediamento del premier Madhi avvenuto lo scorso 25 ottobre.In un post su Facebook, il ministro Trenta aveva anticipato ieri la missione in Iraq per visitare il contingente militare italiano a Baghdad, Erbil e Mosul. Il contributo nazionale in Iraq, dal primo gennaio al 30 settembre 2018, prevedeva impiego massimo di 1.497 militari, 390 mezzi terrestri e 17 mezzi aerei. Il ministro della Difesa ha recentemente annunciato una riduzione del personale delle missioni in Afghanistan e a Mosul, in Iraq. “Abbiamo detto che avremmo ridotto il personale e lo stiamo cominciando a fare in Afghanistan, dove da subito lo ridurremo di 100 uomini e subito dopo di altri 100. Altri 50 rientreranno dall’Iraq e nei primi mesi del 2019 chiuderemo del tutto la missione presso la Diga di Mosul, perché in questo momento non c’è bisogno che l’Italia investa in quella parte di paese”, ha detto la Trenta, intervenendo lo scorso 21 ottobre alla manifestazione del Movimento 5 Stelle, tenuta al Circo Massimo di Roma. (Irb)