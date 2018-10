Egitto: export da zone franche aumentato dell'8 per cento nei primi 9 mesi del 2018

- Le esportazioni delle zone franche egiziane sono aumentate dell'8 per cento nei primi nove mesi del 2018. Lo ha detto il ministro degli Investimenti e della cooperazione internazionale, Sahar Nasr. L'export dalle zone economiche egiziane a regime fiscale speciale ha raggiunto quota 14,7 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell’anno in corso, rispetto ai 13,6 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2017. Sono in corso d’opera 1.102 progetti del valore complessivo di 11,4 miliardi di dollari, con 2,15 miliardi di investimenti diretti esteri e 200 mila opportunità di lavoro create. Il governo egiziano intende realizzare altre sette zone franche nelle province di Menia, Sud Sinai, Nuova Ismailia, Giza, Dakahlia, Aswan e Kafr Sheik. (Cae)