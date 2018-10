Siria: colloqui tra Giordania, Russia e Stati Uniti per risolvere problema campo profughi di Rukban

- Giordania, Russia e Stati Uniti sono impegnati in colloqui per trovare una soluzione al problema del campo profughi di Rukban, in Siria. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi. "Sono in corso negoziati tra Giordania, Stati Uniti e Russia con l'obiettivo di trovare una soluzione definitiva al problema del campo di Rukban, garantendo le condizioni per il ritorno volontario dei residenti nelle loro città e nei villaggi liberati dallo Stato islamico", ha detto Safadi secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Il campo profughi di Rukban, che ospita circa 50.000-60.000 persone, si trova nel distretto di At Tanf, in Siria (provincia di Homs) vicino al confine con la Giordania e non lontano da una base militare statunitense dove vengono addestrate le forze dell’opposizione siriana. Mosca e Damasco, da una parte, e Washington dall'altra si accusano a vicenda di ostacolare la consegna degli aiuti umanitari dell'Onu nell'area.(Rum)