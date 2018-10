Sri Lanka: premier Wickremesinghe si rifiuta di lasciare l'incarico dopo estromissione del presidente Sirisena

- Il primo ministro dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, estromesso venerdì sera dall'incarico dal presidente Maithripala Sirisena si rifiuta di lasciare l'incarico ed è rimasto all'interno della sua residenza ufficiale. Il nuovo partito al governo aveva dato a Wickremesinghe fino a questa mattina per lasciare la residenza ufficiale degli Alberi del Tempio. I funzionari hanno detto che la polizia ora aspetterà un ordine del tribunale per far uscire Wickremesinghe. Nella giornata di ieri, il presidente dello Sri Lanka, dopo aver estromesso il primo ministro Wickremesinghe e nominato premier l'ex leader Mahinda Rajapakse, ha sospeso i lavori del parlamento. La mossa è arrivata dopo che Wickremesinghe, che afferma di rimanere primo ministro, ha esortato il presidente del parlamento a convocare le camere domenica per dimostrare di aver ancora conservato la sua maggioranza parlamentare. (segue) (Fim)