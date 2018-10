Sri Lanka: premier Wickremesinghe si rifiuta di lasciare l'incarico dopo estromissione del presidente Sirisena (3)

- In una lettera indirizzata a Wickremesinghe, Sirisena ha detto che stava usando i suoi poteri per rimuoverlo dalla carica di primo ministro con effetto immediato. Wickremesinghe, a sua volta, in una lettera al presidente ha scritto che era il primo ministro costituzionalmente nominato. In base agli emendamenti costituzionali approvati nel 2015, il presidente ha perso il potere di estromettere il primo ministro. "Chiediamo a tutte le parti di agire in conformità con la Costituzione del paese, astenersi dalla violenza e seguire il giusto processo", ha detto il dipartimento di Stato degli Stati Uniti. "Ci aspettiamo che gov di Colombo sostenga i suoi impegni di Ginevra in materia di diritti umani, riforma, responsabilità, giustizia e riconciliazione", ha aggiunto. (Fim)