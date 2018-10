Georgia: candidato Movimento nazionale Vashadze, autorità pronte a “falsificare le elezioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi reclami sono stati presentati oggi in tutto il paese a nel corso delle procedure di voto per le elezioni presidenziali georgiane. Lo ha detto il candidato, Grigol Vashadze, noto esponente del Movimento nazionale, secondo cui questi reclami confermano che “le autorità si stanno preparando a falsificare le elezioni”. "Ci sono un sacco di lamentele e obiezioni, e questo perché erano già pronti a falsificare il voto. Per quanto ne so, l'affluenza al momento è nella norma", ha detto Vashadze, invitando gli elettori a recarsi alle urne. "Stiamo vincendo le elezioni. Questa è la ragione dell'isteria del governo. Sto aspettando la nostra vittoria, che sia nel primo o nel secondo turno di deflusso. Non ci sarà un fallimento. Staremo a vedere quanti reclami verranno presentati. Sono certo di una cosa, il governo dovrà rispondere a domande molto difficili", ha detto Vashadze.(Res)