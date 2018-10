Arabia Saudita-Turchia: caso Khashoggi, procuratore generale saudita atteso oggi nel paese (2)

- Ieri, tuttavia, il ministro degli Esteri saudita Adel al Jubeir ha detto alla conferenza internazionale Manama Dialogue in Bahrein che i sospettati dell'omicidio del giornalista Khashoggi saranno processati in Arabia Saudita. "Questi individui sono cittadini sauditi, sono detenuti in Arabia Saudita, le indagini sono condotte in Arabia Saudita e saranno perseguiti in Arabia Saudita", ha detto il capo della diplomazia saudita. Il 20 ottobre scorso l’Arabia Saudita ha ammesso che Khashoggi è stato ucciso all’interno della sua missione diplomatica a Istanbul, accreditando inizialmente la tesi secondo la quale il giornalista avrebbe perso la vita a seguito di una colluttazione con agenti di sicurezza arrivati a Istanbul per interrogarlo. Successivamente, il procuratore capo Saud bin Abdullah Muajab ha ammesso che il delitto è stato “premeditato”. Le autorità di Riad hanno incolpato dell’assassinio 18 cittadini sauditi e hanno rimosso dai rispettivi incarichi il consigliere della corte reale Saud al Qahtani e il vice capo dell'intelligence Ahmed Asiri. (Tua)