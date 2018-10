Medio Oriente: ministro Esteri Oman smentisce mediazione tra israeliani e palestinesi

- Il ministro dell'Oman responsabile per gli Affari esteri, Yousuf bin Alawi bin Abdullah, ha affermato che il sultanato non svolge un ruolo di mediatore tra i palestinesi e Israele, ma “offre idee” per favorire un’intesa. Parlando ieri al vertice sulla sicurezza in Bahrein, il giorno dopo la storica visita in Oman del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il capo della diplomazia omanita ha detto che il suo paese è molto ottimista riguardo al raggiungimento di una soluzione in Medio Oriente vantaggiosa sia per i palestinesi che per Israele. Il ministro ha precisato che la missione di Netanyahu a Mascate e l’incontro con Sultan Qaboos è stata preceduta dalla visita del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, ma entrambi i colloqui sono avvenuti in un contesto bilaterale. Sull’argomento è intervenuto anche il ministro degli Esteri del Bahrain, sceicco Khalid bin Ahmed, citato dall’emittente satellitare panaraba “Al Arabiya”: "Non abbiamo mai messo in dubbio la saggezza di Sultan Qaboos dell'Oman per contribuire alla risoluzione della questione israelo-palestinese e gli auguriamo il meglio nei suoi sforzi". (Res)