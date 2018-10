Georgia: candidata indipendente Zurabishvili, rispetterò decisione elettori

- Ho votato a favore di una Georgia pacifica, unita, equa e democratica. Lo ha dichiarato Salome Zurabishvili, candidata indipendente alle presidenziali georgiane in corso oggi, dopo avere espresso la sua preferenza. "Ho votato per una Georgia pacifica, unita, equa e democratica. Spero che il tempo dell'odio sia terminato in questo paese. Questa sera ascolterò e rispetterò la decisione degli elettori", ha detto Zurabishvili citata dall’agenzia di stampa “Interpressnews”. La candidata indipendente, indicata come una dei favoriti, è sostenuta dal partito di governo Sogno georgiano. (Res)