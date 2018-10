Meteo: le previsioni per domani

- Cielo ovunque molto nuvoloso o coperto; a sera schiarite in Pianura, specie centrale ed orientale. Su Alpi e Prealpi precipitazioni moderate e insistenti per gran parte della giornata; altrove da deboli a localmente moderate ed intermittenti, più probabili nella notte ed al pomeriggio. Limite neve intorno a 2000 metri, in calo in tarda serata fin verso1600 metri. Minime e massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime attorno a 14 °C, massime attorno a 18 °C. (Rem)