Traffico: code su A8 Milano-Varese

- Sulla A8 Milano-Varese, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda in uscita a Svincolo Lainate-Arese provenendo da Milano e coda in uscita a Lainate provenendo da Varese. Sulla A50-tangenziale Ovest, si segnala la chiusura di uscita ed entrata per e da Settimo Milanese. (Rem)