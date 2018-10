Gli appuntamenti di oggi

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala porta i suoi saluti al Forum per l'Italia organizzato dal Partito democratico.The Mall, piazza Alvar Aalto (dalle 9.30)L’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino saluta all'arrivo in piazza del Cannone i partecipanti alla PittaRosso Pink parade, la corsa non competitiva che partirà da piazza Duomo alle 10:30.Piazza del Cannone (ore 11.50)REGIONEL'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia Stefano Bolognini partecipa alla presentazione del libro sulla storia dell'Opera Cardinal Ferrari 'Anche Gesù era un Carissimo'.Opera Cardinal Ferrari, via G.Boeri 3 (ore 17.00)VARIEForum per l’Italia organizzato dal Partito democratico. In apertura i saluti del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. A seguire, tra gli altri, Massimo Cacciari e Leonardo Becchetti. La mattinata si conclude con l’intervento del segretario nazionale del Pd Maurizio Martina.The Mall, piazza Alvar Aalto (dalle 9.30)Partenza della PittaRosso Pink parade.Piazza Duomo (ore 10.30)Ultimo appuntamento dell’anno della rassegna “Museo a cielo Aperto”. Una giornata di eventi gratuiti con il teatro, la musica, il cinema, le passeggiate tematiche al Cimitero Monumentale, promossa dal Comune di Milano e realizzata da Fondazione Milano – Scuole Civiche presente con diplomati e allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Un modo insolito per scoprire o riscoprire uno dei tesori d’arte e memorie della città.Cimitero Monumentale (dalle 10.00 alle 18.00)Grande festa per i 20 anni del Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa con comici di Zelig, musicisti del calibro di Paolo Jannacci, la simpatia e la comicità dei Legnanesi, street food, show cooking con risottata da guinness. Sarà poi possibile visitare gratuitamente l’area dedicata ai “grandi aerei” di Volandia, il Museo del Volo più grande d’Europa, dove sarà ci sarà anche la possibilità di fare un’esperienza con i cavalli e assistere a esibizioni equestri. Per gli appassionati di jazz e blues, a partire dalle 14.30, si esibiranno alcuni nomi di primissimo piano, mentre a bambini e ragazzi saranno dedicate esibizioni live con Geronimo Stilton, maghi ed intrattenimento musicale.Aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1 (dalle 10.00 alle 20.00)Torna East Market, il mercatino vintage a ingresso gratuito, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Nella nuova sede record di espositori: sono 300, provenienti da tutta Italia.Via Mecenate (dalle 10.00 alle 21.00) (Rem)