Difesa: Marina militare, conclusa esercitazione Rising Star con Israele (2)

- In questo contesto, la fregata Zeffiro, il sommergibile Romeo Romei, la corvetta Lahav ed il pattugliatore missilistico Keshet, hanno simulato scenari di difesa aerea e di superficie, nonché di lotta agli incendi e alle falle, verificando inoltre le procedure comuni per l’intervento sanitario d’urgenza a favore di militari feriti o eventuali naufraghi trovati in mare. Alla profondità di 35 metri, i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei e la “nave soccorso sommergibili” Anteo, sono stati impegnati nella simulazione di soccorso al sommergibile israeliano Leviathan della classe Dolphin. Attraverso la campana McCann, conosciuta in ambito Nato come Submersible Rescue Chamber, è stato possibile evacuare dieci membri d’equipaggio dal battello sinistrato, verificando quindi l’efficacia dei sistemi di soccorso nazionali e la loro interoperabilità con i sommergibili israeliani. (segue) (Com)