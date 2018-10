Difesa: Marina militare, conclusa esercitazione Rising Star con Israele (3)

- La Marina militare considera l’elemento umano quale pilastro centrale nell’azione dello strumento militare, ed è essenziale mantenere nel tempo un’elevata qualità professionale, partendo in primis dalla formazione e l’addestramento. Anche grazie all’esercitazione Rising Star 2018, la Forza armata continua a realizzare un sistema addestrativo che si basa su un elevato livello di aderenza alla realtà d’impiego. L’intrinseca flessibilità operativa della Marina Militare è uno strumento importante non solo per la Difesa ma per l’intero Paese, poiché consente di impiegare i propri uomini e mezzi anche in una gamma di attività e operazioni che spaziano dal sociale, all'umanitario, all'ambientale, allo scientifico e in tutti i settori d'interesse della collettività. (Com)