Romania: terremoto di magnitudo 5.8 nell’area centro-orientale del paese

- Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la Romania centrale e orientale nella notte fra sabato e domenica. Il sisma è stato avvertito anche in Bulgaria, Moldova e Ucraina. Per ora non è stato segnalato alcun danno significativo, a eccezione della cittadina transilvana di Intorsura Buzaului dove il servizio di fornitura elettrico è stata interrotta per alcune ore dopo il sisma. La scossa, durata diversi secondi, si è verificata alle 3e38 ora locale (le 2e38 in Italia) nella regione orientale di Vrancea, a una profondità di 150 chilometri, stando a quanto riferito dall'Istituto nazionale di fisica della terra della Romania. Il terremoto ha svegliato i residenti nella capitale, Bucarest e altrove. La portavoce del servizio di ambulanza di Bucarest, Alice Grasu, ha detto che una decina di abitanti della capitale romena hanno immediatamente telefonato al servizio d’emergenza, manifestando i sintomi di un attacco di panico. Secondo i sismologi, per ora, non sono previste scosse di assestamento.(Rob)