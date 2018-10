Corea del Nord: direttore ospedale Pyongyang Friendship Hospital respinge le accuse di tortura ai danni di Warmbier

- Il direttore dell'ospedale nordcoreano che ha curato Otto Warmbier, lo studente statunitense morto dopo essere stato detenuto nel paese, ha respinto nuove accuse di torture durante la custodia. Il ventiduenne è stato imprigionato nel Nord per più di un anno ed è stato rilasciato in stato comatoso nel 2017, ma è morto poco dopo essere tornato a casa. La causa esatta della sua morte rimane sconosciuta, ma un recente rapporto dei media statunitensi ha affermato che c'erano nuove prove del fatto che fosse stato picchiato durante la sua detenzione. Il direttore del Pyongyang Friendship Hospital - che ha curato Warmbier - ha smentito le affermazioni come una "distorsione totale della verità" in una dichiarazione rilasciata dall'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana "Kcna". "I medici americani che sono venuti in Corea del Nord per facilitare il rimpatrio di Warmbier hanno riconosciuto che i suoi indicatori di salute erano tutti normali e hanno presentato una lettera di garanzia al nostro ospedale", ha detto. (Git)