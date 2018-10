Siria: stampa russa, improbabile istituzione Commissione costituzionale senza pressioni su Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ improbabile che la Commissione costituzionale siriana venga istituita prima della fine dell'anno, a meno che Mosca non eserciti forti pressioni su Damasco. Lo ha detto all’agenzia di stampa russa “Sputnik” il portavoce della Commissione per la negoziazione siriana Yahya Aridi, commentando i risultati del vertice di Istanbul sulla Siria. Ieri, 27 ottobre, i leader di Russia, Turchia, Germania e Francia hanno tenuto un summit a Istanbul sulla crisi siriana. In una dichiarazione congiunta, i quattro hanno auspicato una prima riunione della Commissione costituzionale siriana a Ginevra entro la fine del 2018. "Non credo che questo sia possibile (...) a meno che la Russia non (...) faccia pressioni sul regime affinché rispetti i propri impegni e attui le risoluzioni del Consiglio di sicurezza del’Onu", ha detto Aridi. (segue) (Rum)