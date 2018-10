Siria: stampa russa, improbabile istituzione Commissione costituzionale senza pressioni su Damasco (2)

- Il principale ostacolo alla formazione della Commissione riguarda i candidati della società civile. Damasco ha sollevato obiezioni sulla lista di 50 nomi proposta dalle Nazioni Unite. Venerdì 26 ottobre, dopo una visita nella capitale siriana, l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, ha dichiarato che il ministro degli Esteri siriano Walid Muallem ha respinto il ruolo delle Nazioni Unite nella selezione dei candidati. Anche gli Stati garanti della tregua in Siria hanno espresso le loro riserve. Dopo il vertice di Istanbul, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i lavori per la creazione del comitato dovrebbero essere condotti dal governo legittimo della Siria fedele al presidente Bashar al Assad. La creazione della Commissione costituzionale siriana, che dovrebbe redigere la nuova Carta fondamentale del paese, è stata concordata durante il Congresso nazionale del dialogo siriano tenuto a Sochi a fine gennaio. La Commissione dovrebbe essere composta da tre gruppi che rappresentano il governo siriano; l'opposizione e le donne; gli esperti e i leader delle tribù che vivono in Siria. (Rum)