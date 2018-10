Georgia: presidenziali, affluenza al 15,95 per cento alle 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15,95 per cento degli elettori georgiani alle 12 (le 9 in Italia) si è recato votare per le elezioni presidenziali. Lo ha detto Ana Mikeladze, portavoce della Commissione elettorale centrale (Cec) della Georgia, nel corso di un briefing con la stampa. Nel 2013 l’affluenza alle presidenziali alle 12 ora locale era stata pari al 17,15 per cento. Secondo la portavoce della Cec, la massima affluenza alle urne è stata segnalata ad Ambrolauri (città situata nell’area centro-settentrionale del paese caucasico), dove il 27,4 per cento degli aventi diritto ha già espresso la propria preferenza prima delle 12. Il dato sull'affluenza più basso si registra, invece, a Kazbegi (area nord orientale del paese) dove solo il 12 per cento degli elettori ha votato prima delle 12. (Res)