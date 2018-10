Pd: Sala al Forum per l’Italia, voglio segretario che faccia vita da mediano

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto in maniera molto forte al Forum per l’Italia organizzato dal Partito democratico, a cui non è iscritto, “ma vuole molto bene”, ha spiegato. E al Pd il sindaco ha rivolto quelli che ha definito “modesti suggerimenti”. Il primo rivolto al futuro segretario: “Io - ha detto - voglio un segretario che sa che farà il segretario per i prossimi 2/3 anni e che anche nei momenti di autoesaltazione non penserà a se stesso come candidato premier. Voglio un segretario che vuole fare la vita da mediano e che se lavora sette giorni, uno sta a Roma e sei in giro, perché basta questa cosa che al Sud prendiamo il 5%”. “Voglio un segretario che sappia costruire partnership”, ha proseguito tra gli applausi del pubblico, riferendo del congresso di Assolombarda della settimana scorsa. “Dovevate sentire le parole di Bonomi nei confronti del governo”, ha detto. “Se ha parlato in quel modo, è perché noi con Assolombarda parliamo sempre”. “Le partnership - ha ammonito - vanno costruite sempre, non solo sotto elezioni”. (Rem)