Pd: Sala, l’opposizione si fa in piazza e non sulle pagine dei giornali

- L’opposizione si fa in piazza e non sulle pagine dei giornali. Il monito, forte e molto applaudito, arriva dal sindaco Giuseppe Sala durante il suo intervento al Forum per l’Italia organizzato dal Partito democratico a Milano. “Io - ha detto - voglio un segretario che si senta di farlo, che abbia dietro tutti noi, così che di fronte al prossimo caso Lodi mandi 200 persone davanti al municipio e lo blocchi, finché la sindaca non cambia idea”. “Quello che pensiamo di Salvini e Di Maio - ha proseguito - è chiaro a tutti, ma l’opposizione si fa in piazza, non sulle pagine dei giornali!”. Il sindaco ha ricordato anche quello che è successo a fine agosto, quando “Salvini provocatoriamente ha incontrato Orban a Milano”. “Non abbiamo convocato noi la manifestazione, è la nostra rete che è andata in piazza”, ha raccontato Sala, spiegando che il primo “grande capito” della linea politica del centrosinistra a Milano “si chiama partecipazione attiva: noi non sentiamo sondaggi, non ci chiudiamo in conclave per decidere quali sono i problemi, le paure, le speranze della gente, ma ascoltiamo e creiamo rete. E poi ci prendiamo la responsabilità di sottoporre le nostre scelte alle tante anime di Milano”. (Rem)