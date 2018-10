Medio Oriente: morto oggi palestinese ferito nelle proteste del venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese è morto questa mattina per le ferite riportate negli scontri con le forze israeliane lo scorso venerdì, 26 ottobre, durante le proteste lungo la barriera difensiva che separa Israele dalla Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, spiegando che Yahya al Hasnat, 37 anni, originario della zona di al Meghraqa, a sud della città di Gaza, è deceduto nell'ospedale di al Shifaa, dove era stato sottoposto a un trattamento chirurgico per una grave ferita alla testa subita durante le proteste. Secondo “Wafa”, sale così a sette il bilancio dei palestinesi uccisi dalle forze israeliane da venerdì scorso: altri cinque palestinesi di un’età compresa tra i 19 e i 27 anni sono morti in episodi separati durante l’ultima protesta del venerdì. Un sesto palestinese era morto il 26 ottobre, in Cisgiordania, ucciso a colpi d’arma da fuoco dai militari israeliani durante altri scontri, secondo quanto riferito dal ministero della salute di Ramallah. Dal 30 marzo scorso, almeno 213 palestinesi sono stati uccisi nel corso delle dimostrazioni o nei raid aerei israeliani. (Res)