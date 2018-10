Sri Lanka: crisi istituzionale, presidente parlamento Jayasuriya riconosce Wickremesinghe come premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento dello Sri Lanka Karu Jayasuriya ha riconosciuto Ranil Wickremesinghe come primo ministro legittimo del paese, tre giorni dopo la sua improvviso estromissione da parte del presidente Maithripala Sirisena che ha gettato l'isola dell'Oceano Indiano in un caos istituzionale. Jayasuriya ha dichiarato che la richiesta di Wickremesinghe di mantenere la sicurezza e i privilegi da primo ministro può essere mantenuta fino a quando un altro candidato non dimostrerà la maggioranza in parlamento. "Ritengo che tale richiesta sia democratica ed equa", ha detto Jayasuriya in una lettera indirizzata al presidente Maithripala Sirisena. (segue) (Fim)