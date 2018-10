Grecia-Fyrom: viceministro Katrougalos, parlamento di Atene ratificherà sicuramente accordo di Prespa (2)

- Secondo Katrougalos “l’accordo rappresenta anche un passo significativo verso la pace e la stabilità in una regione che è sempre stata un punto caldo per l'Europa”, ha affermato il viceministro, esprimendo una ferma convinzione sul fatto che il parlamento di Atene ratificherà certamente l’intesa intergovernativa. Katrougalos ha anche ricordato che la compagnia greca Aegean Airlines inaugurerà un volo diretto tra Atene e Skopje. "Questo è un altro sviluppo particolarmente positivo che contribuirà in modo significativo ad approfondire i contatti tra i nostri popoli, nonché a promuovere la nostra cooperazione nei settori del turismo, del commercio e degli affari. È anche indicativo di quanto il nostro popolo sia cresciuto negli ultimi anni, costruendo fiducia e comprensione”, ha dichiarato Katrougalos. I voli operati da Aegean Airlines dovrebbero partire il primo novembre. (Gra)