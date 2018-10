Siria: concluso a Istanbul il primo vertice quadripartito fra Turchia, Russia, Germania e Francia (4)

- Da parte sua, il presidente russo Putin ha detto che la Russia spera che entro la fine dell'anno, la Commissione costituzionale siriana sarà approvata e inizierà a lavorare. "Prevediamo che entro la fine di quest'anno, se si creeranno le condizioni adeguate, la Commissione costituzionale sarà pienamente concordata e inizierà a lavorare”, ha detto Putin. Secondo il capo dello Stato russo il processo di formazione della Commissione costituzionale dovrebbe rispettare il governo legittimamente in carica in Siria guidato dal presidente Bashar al Assad. “Bisogna evitare ogni strumento controproducente. Affinché questo lavoro abbia successo deve procedere con calma e nel rispetto del governo legittimo siriano”, ha detto Putin. Il capo dello Stato russo ha detto che Mosca si riserva “il diritto di aiutare Damasco a eliminare i terroristi a Idlib (roccaforte dei ribelli nella Siria settentrionale) in caso di provocazioni". In merito al proseguimento di questo formato a quattro, Putin ha affermato che non è stato concordato un prossimo incontro. “Tutto è possibile. Credo che espandere il formato, per esempio, offra delle opportunità e che sia vantaggioso per trovare una soluzione alla crisi”, ha detto il presidente russo. (segue) (Tua)