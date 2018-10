Pd: Veltroni, riformismo sempre radicale o sinistra si suicida

- Per Walter Veltroni “il riformismo è sempre radicale o la sinistra che non è riformista si suicida”. Lo ha detto uno dei fondatori del Partito democratico a 11 anni dal manifesto del Lingotto nel corso del suo discorso al ‘Forum per l’Italia” di Milano. Secondo Veltroni il Pd e la sinistra devono ripartire da quattro parole-valori che sono Europa, Ecologia, Sapere e Lavoro. (Rem)