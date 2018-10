Business news: Giappone, governo studia misure per attutire l’impatto dell’aumento dell’Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese sta studiando misure tese ad attutire l’impatto dell’aumento della tassa sui consumi, che il prossimo anno passerà dall’8 al 10 per cento. L’Esecutivo del premier Shinzo Abe sta soppesando misure quali coupon per l’accesso a merce promozionale e un sistema di incentivazione a punti per la costruzione e il restauro di immobili. Assieme a un sistema a punti per i pagamenti elettronici, che è già oggetto da mesi delle valutazioni del governo, le nuove misure dovrebbero contribuire a sostenere i consumi nonostante l’aumento della tassazione. Per quanto riguarda i coupon, questi ultimi dovrebbero consentire ai consumatori di acquistare merce dal prezzo superiore al prezzo in denaro dei voucher: un voucher acquistato al prezzo di 10mila yen, ad esempio, potrebbe essere scambiato per merci dal prezzo superiore; Tokyo sta lavorando a un sistema che vedrebbe entità pubbliche – come le amministrazioni locali – emettere i coupon, e il governo centrale compensare la differenza tra il valore nominale di questi ultimi e le merci acquistate. Il sistema a punti per gli acquisti elettronici, invece, vedrebbe i gestori delle carte di credito rimborsare il 2 per cento degli acquisti effettuati tramite pagamenti elettronici. (Git)