Business news: presidente turkmeno Berdimuhamedov, accogliamo di buon grado investimenti di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del processo di industrializzazione e diversificazione dell’economia in corso a livello nazionale, il Turkmenistan accetta di buon grado i progetti d’investimento avviati nel paese dalle compagnie giapponesi. Lo ha dichiarato durante una seduta parlamentare il capo di stato turkmeno, Gurbanguly Berdimuhamedov. Stando alle informazioni riportate dal quotidiano locale “Neutral”, è in programma per il prossimo futuro a Tokyo un business forum congiunto, insieme ad una riunione della commissione turkmeno-giapponese per la cooperazione in ambito economico. Il presidente Berdimuhamedov, riferisce la stampa locale, ha dato una serie d’istruzioni da attuare nel prossimo futuro all’amministrazione di Turkmenvnesheconombank, la banca statale per le transazioni d’affari con l’estero. Questo a fronte della necessità di rafforzare la cooperazione con la banca giapponese Jbic, grazie alle cui attività è stato possibile avviare in Turkmenistan una serie d’importanti progetti d’investimento, in particolar modo nel settore dell’industria energetica. (Res)