Business news: gli Usa bloccano la vendita alla Cina di una unità italiana di Lixil

- Una commissione governativa statunitense ha bloccato il piano del fornitore di materiali per costruzioni giapponese Lixin, che intendeva vendere la sua unità italiana in perdita, Permasteelisa, al gruppo cinese Grandland Holdings. Lixil ha annunciato che il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius), una agenzia intergovernativa guidata dal Tesoro Usa, non ha approvato l’affare da 467 milioni di euro; l’azienda giapponese è ancora intenzionata a cedere la propria controllata italiana, ed + attualmente impegnata a “valutare opzioni future”. Il Cfius è autorizzato a bloccare acquisizioni da parte di aziende straniere sulla base di valutazioni legate alla sicurezza nazionale; l’agenzia ha tradizionalmente concentrato la propria supervisione su settori sensibili come le telecomunicazioni e l’alimentare, ma recentemente la sua giurisdizione è stata ampliata. (Was)