Business news: gli Usa vogliono aumentare le esportazioni di gnl verso Giappone e Asia

- Il vicesegretario dell’Energia statunitense, Dan Brouillette, ha dichiarato, durante una visita a Tokyo, che l’Asia è al centro della crescita di domanda di energia globale, e per tale ragione rappresenta la principale opportunità di espansione per le esportazioni statunitensi di gas naturale liquefatto (gnl). Il funzionario ha dichiarato che gli usa stanno lavorando con il Giappone e altri paesi per edificare le infrastrutture necessarie ad agevolare le esportazioni di gnl statunitense nella regione e migliorarne così la sicurezza energetica. “La domanda di gnl è molto, molto elevata in questa regione. Ci sono enormi opportunità non solo per le aziende Usa, ma anche per quelle giapponesi e di altri paesi asiatici”. Brouillette, che ha visitato il Giappone per prendere parte alla Conferenza produttori-consumatori di gnl tenutasi a Nagoya, ha dichiarato anche che gli usa non temono l’effetto della disputa commerciale con la Cina sull’industria del gas naturale usa, data l’elevatissima e crescente domanda da parte della Prima economia asiatica. Il ministro dell’Economia giapponese Hiroshige Seko, intervenuto a sua volta alla conferenza, ha ribadito il sostegno del Giappone ai progetti congiunti pubblico-privato per lo sviluppo delle infrastrutture asiatiche di distribuzione del gnl. (Git)