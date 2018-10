Arabia Saudita-Turchia: caso Kashoggi, procuratore generale saudita domani in visita nel paese

- Il procuratore generale dell'Arabia Saudita è atteso domani in Turchia con una delegazione al seguito per appurare le circostanze dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso lo scorso 2 ottobre nel consolato di Istanbul. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la conferenza stampa svoltasi al termine della vertice sulla Siria con gli omologhi di Germania, Russia e Francia. "Abbiamo discusso di questo argomento e ho fornito le informazioni necessarie ai miei colleghi sul corso delle indagini durante i vari colloqui bilaterali di oggi", ha detto Erdogan. Il capo dello Stato turco ha detto che Ankara intende affidare alla giustizia il compito di giudicare le persone accusate di aver ucciso il giornalista saudita. “Abbiamo inviato una richiesta ufficiale all’Arabia Saudita su queste 18 persone. Se non riusciranno a svolgere le indagini in autonomia, lo faremo noi”, ha detto il capo dello Stato turco. Secondo quanto riferito, inoltre, il procuratore generale dell'Arabia Saudita dovrebbe recarsi domani in Turchia con una delegazione al seguito. "Domani dovrebbe arrivare il loro procuratore generale e il nostro procuratore generale si incontrerà con la delegazione saudita. Attribuiamo grande importanza a questi negoziati", ha detto Erdogan.(Res)