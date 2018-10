Comune: Casu (Pd), da Raggi parole d'odio, si dimetta

- "Virginia Raggi affida ai social parole di odio e disprezzo verso i cittadini che oggi hanno dato vita alla splendida manifestazione civica e spontanea di Piazza del Campidoglio”. Lo afferma Andrea Casu, segretario romano del Pd."Un momento di orgoglio e riscatto per la città a cui migliaia di romani hanno preso parte senza bandiere di partito che ha visto la partecipazione di elettori di ogni schieramento, anche tante persone che solo 28 mesi fa l'avevano scelta e ora sono i primi a restare delusi dal suo totale fallimento - continua Casu - Una Sindaca che non coglie il valore storico di questa giornata e offende i suoi cittadini invece di ascoltarne il grido di dolore deve fare una sola cosa: dimettersi. Non per il processo per falso che la riguarda ma perché ha smesso di avere rispetto di Roma e dei romani". (Com)